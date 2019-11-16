В "Укрзализныце" отреагировали на угрозы Гончарука уволить менеджеров

В компании ожидают начала действия закона о государственных закупках.

В "Укрзализныце" отреагировали на угрозы Гончарука уволить менеджеров
Фото: Александр Рудоманов

В "Укрзализныце" признали наличие "коррупционных факторов".

Об этом заявил директор по вопросам закупок компании Сергей Довгаленко, комментируя заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о "дикой коррупции" в УЗ, передает ТСН.uа.

"У многих граждан Укрзализныця исторически ассоциируется с коррупцией. Конечно, в компании существуют коррупционные факторы, и от этого нельзя дистанцироваться. Мы громко признали это в нашей стратегии закупок, которая была представлена общественности в сентябре. Сейчас мы реализуем эту стратегию", - сказал он.

По его словам, стратегия предусматривает развитие структуры категорийного менеджмента для обеспечения единого центра ответственности за процесс "от заказа до оплаты". Там также уверяют, что работают над усилением конкуренции, передачей в аутсорсинг некоторых категорий закупок и анализируют ожидаемую стоимость на соответствие рыночным показателям.

Довгаленко добавил, что сейчас в компании выстраивается "централизованная функция закупок".

"В масштабе 20 тысяч тендеров, которые УЗ проводит ежегодно, сделано еще немного, но, например, на закупке дизтоплива и масел, а это самая большая статья расходов компании - около 9 млрд грн в год, нам в августе-октябре этого года удалось сэкономить 130 млн грн. И это не от ожидаемой стоимости, которую мы определяем сами, а от реального рынка. Многое изменится после вступления в силу новой редакции Закона о государственных закупках, который еще больше будет способствовать проведению прозрачных, справедливых и конкурентных процессов", - сообщил директор по вопросам закупок УЗ.

Напомним, в эфире "Сніданку з 1+1" глава правительства Алексей Гончарук анонсировал принятие решения о смене руководства "Укрзализницы". По его словам, работники предприятия жалуются на "дикую коррупцию", так как менеджмент "занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце". Так он прокомментировал то, что протестующие обвинили директора УЗ Евгения Кравцова в коррупции.

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