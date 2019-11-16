Кабмин утвердил своего нового представителя в Раде

За коммуникацию правительства и парламента будет отвечать Елена Шуляк.

Кабмин утвердил своего нового представителя в Раде
Олена Шуляк
Фото: Сергей Нужненко

Кабинет министров Украины назначил представительницей правительства в Верховной Раде народного депутата Украины Елену Шуляк.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается, Елена Шуляк является заместителем главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Сотрудничество парламента и правительства является критически важным условием для эффективных и качественных изменений в стране. Наша задача - объяснять важность и положительные последствия предлагаемых нами изменений, чтобы народные депутаты, имея всю необходимую информацию, могли донести до своих избирателей и поддержать инициативы Кабинета министров во время голосования на пленарных заседаниях. Елена за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты в этом направлении. Убежден, что наше сотрудничество будет весьма эффективной и иметь конкретные результаты", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее 15 ноября представительница Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук отказалась от этой должности. Она решила сложить полномочия, так как не нашла общего языка с премьер-министром. "Мы не сработались", - заявила Верещук.

Напомним, что LB.ua сообщил о возможности отставки Верещук еще 13 ноября, когда она отказалась поддержать запуск рынка земли, на котором настаивает правительство.

Елена Шуляк является одним из 15 заместителей главы фракции "Слуга народа". В апреле 2015 была кандидатом на должность главы Государственной фискальной службы Украины, подавала заявки в электронной форме на участие в конкурсной процедуре.

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