Суд отпустил мужа "Слуги народа" Скороход под ночной домашний арест

Прокуратура настаивала на экстрадиционном аресте и намерена обжаловать это решение.

Суд отпустил мужа "Слуги народа" Скороход под ночной домашний арест
Алексей Алякин
Фото: "Коммерсантъ"

Шевченковский районный суд Киева отпустил мужа депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Анны Скороход Алексея Алякина под ночной домашний арест.

Об этом сообщают "Українські новини".

Отмечается, что с суд принял решение избрать Алякину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, то есть с 21:00 до 07:00.

Прокуратура настаивала на экстрадиционном аресте и намерена обжаловать это решение.

Алякин - собственник украинского ООО "Строительный комбинат "Прогресс" (компания занимается строительством жилых и нежилых зданий). Его также связывают с бизнесменом Павлом Фуксом.

В 2013 году Алякин, экс-владелец банка "Пушкино" в РоSSии, объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла 500 млн руб. (около 180 млн гривен). В том же году Алякин выехал из РоSSии в Украину. В декабре 2015 года Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино".

В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.

Напомним, 14 ноября на пленарном заседании Рады Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца роSSийского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ответ заявил, что Скороход исключат из фракции, а ее мужем займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике. 15 ноября "Слуги народа" исключила Скороход из своего состава.

В Генпрокуратуре пояснили, что полиция задержала роSSийского бизнесмена Алякина, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Ранее он пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины, предоставив миграционной службе ложные сведения.

На данный момент у Алякина нет гражданства ни одной из стран.

В ГПУ также напомнили, что Алякина уже задерживали в августе 2018 года.

Антон Поляков - мажоритарщик от округа №206 в Черниговской области.

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