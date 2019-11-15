Совет по вопросам свободы слова провел первое заседание по факту угроз Портнова журналистам "Радио Свобода"

В рамках расследования уже допрошено журналиста и водителя автомобиля съемочной группы.

Совет по вопросам свободы слова провел первое заседание по факту угроз Портнова журналистам "Радио Свобода"
Фото: president.gov.ua

В ОП состоялось первое заседание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов в связи с угрозами экс-главы Администрации Януковича Андрея Портнова журналистам "Радио Свобода" и обнародованием их персональных данных. Об этом сообщает пресс-центр президента.

Отмечается, что в рамках расследования уже допрошено журналиста "Радио Свобода" Михаила Ткача и водителя автомобиля съемочной группы.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подчеркнул, что расследование этого производства ведет Главное следственное управление Нацполиции - центральный аппарат этой структуры.

"Это свидетельствует о достаточном внимании, уделённом органами досудебного расследования этом случае", - сказал Шевченко.

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук исключил возможность введения уголовной ответственности за распространение дезинформации.

"Речь не идет вообще о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации. Так же не может быть какой-либо ответственности за оценочные суждения", - сказал Анатолий Максимчук.

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта отметил, что против Украины ведется информационная агрессия, от которой необходимо защищаться. "Безусловно, мы должны найти такие инструменты защиты, не влияют на свободу слова, честные медиа", - сказал он.

Также участники заседания приняли регламент Рады по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины.

Напомним, Напомним, Портнов выложил в своем телеграмме персональные данные водителя съемочной группы «Схем» (проект "Радио Свобода") за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

Кроме этого, Портнов заявил, что с конца октября он является ведущим телеканала "112 Украина", и пригрозил привлечением по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности) и 182 (незаконный сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице) УК журналистам в случае препятствования его журналистской деятельности. После чего полиция открыла дело на журналистов "Радио Свобода".

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