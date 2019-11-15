ОБСЕ зафиксировала новые позиции боевиков в день завершения разведения в Петровском
Беспилотник зафиксировал 50-метровую траншею, в которой были террористы.
В день завершения разведения войск на участке №3 ОБСЕ зафиксировала новую траншею в которой находились террористы. Об этом сообщает "Лига" со ссылкой на пресс-службу миссии.
"11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять людей в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах к югу от северного края участка разведения и приблизительно в 1 км к востоку от его западного края", - сказано в сообщении.
В тот же день на участке разведения БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четверых человек в камуфляже на позиции террористов примерно в 180 метрах к северо-западу от юго-восточного угла участка разведения.
Напомним, Госслужба по чрезвычайным ситуациям сегодня сообщила, что на линии разграничения возле Петровского и Богдановки обезврежено 19 мин.
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