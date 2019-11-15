Возле Петровского и Богдановки обезвредили 19 мин, - ГосЧС

С начала работ обследовано территорию площадью почти в 3 гектара.

Возле Петровского и Богдановки обезвредили 19 мин, - ГосЧС
Фото: dsns.gov.ua

На линии разграничения возле Петровского и Богдановки, где 13 ноября началось разминирование территорий, обезврежено 19 мин. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что накануне специалисты изъяли и обезвредили 13 единиц взрывоопасных предметов у Петровского и Богдановки.

«С начала работ обследовано территорию площадью 2,27 га, обнаружено и обезврежено 19 единиц взрывоопасных предметов. Продолжение обследования загрязненной территории запланировано на 9:00 15 ноября», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, к разминированию территорий привлекалось 4 пиротехнических расчетов (20 человек личного состава и 8 единиц техники).

Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском.

11 ноября в штабе ООС сообщили о завершении практической части отвода сил и средств на участке Богдановка-Петровское.

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