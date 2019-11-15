Помощник фюрера РФ рассказал, как некий "Ринат" просил в 2014 году разрешения приехать в Донецк
По словам Суркова, он сказал "Ринату", что лучше этого не делать.
Летом 2014 года помощник президента РоSSии, куратор террористов ЛДНР Владислав Сурков в Москве встречался с неким "Ринатом", который просил разрешения приехать в оккупированный Донецк. Об этом стало известно из разговора Суркова с одним из главарей "ДНР" Алексеем Бородаем, запись которого обнародовала объединенная следственная группа по делу MH17, передает "Лига".
Разговор датирован 3 июля 2014 года. В нем сказано, что "Ринат" встречался в Москве со своим "бывшим патроном", а также просил у Суркова разрешения приехать в Донецк. Продолжение этой беседы касалось олигарха Рината Ахметова.
"Я просто не хотел с ним встречаться. Он меня терпеливо ждал три часа в ресторане, для понимания как он сильно заинтересован", — сказал Сурков. При этом он назвал разговор с "Ринатом" "долгим и бессмысленным".
Сурков рассказал, что "бывший патрон" "Рината" предлагал ему участвовать в переговорах на стороне боевиков ДНР. "Ну, естественно, ответ был понятен, что это невозможно с его стороны", — пояснил Сурков.
Помощник Путин добавил, что "Ринат" "все говорил о мире, о мире, о мире, очень хорошо отзывался о тебе, а также очень хорошо говорил о Ходаковском и Пургине (главари боевиков, - ред.)".
Также Сурков рассказал, что "Ринат" спросил, можно ли ему приехать в Донецк. "Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не надо делать. Сашка, у него плохие цели. Он будет разлагать вас только", — сказал помощник Путина.
В свою очередь, Бородай сказал, что у него есть "интересная статистика". "По потреблению газа. Понятно, что все предприятия области — она же республика — упали раза в три в среднем, кроме ахметовских", - отметил боевик. По его данным, в Дружковке эти предприятия охраняют боевики Игоря (Беса) Безлера и Александра Ходаковского.
"Интерфакс-Украина" обнародовало сообщение пресс-секретаря Рината Ахметова о том, что путь к миру на Донбассе надо искать путем переговоров.
Это заявление было сделано в ответ на вопрос о публикации записи разговора Суркова и Бородая.
"Мы не комментируем телефонные разговоры третьих лиц. Однако хотим подчеркнуть, что у господина Ахметова были тысячи - публичных и не публичных - встреч с политиками, бизнесменами и общественными деятелями, и на каждой такой встрече он неизменно призывал к решению конфликта за столом переговоров. Более того, он продолжает это делать и сейчас, потому что Донецк, Донбасс в его сердце навсегда, и счастливым он его видит только в составе единой Украины. Господин Ахметов уверен - главное, чтобы все пришли к миру, а мир нужно искать за столом переговоров" – подытожила пресс-секретарь Ахметова.
Напомним, в июне 2019 года Международная следственная группа (JIT) обнародовала записи телефонных разговоров, которые указывают на возможную причастность помощника Путина Владислава Суркова и главы оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова к поставке на Донбасс установки "Бук", из которой был сбит рейс MH17.
11 июля Сурков в телефонном разговоре с еще одним главарем "ДНР" Александром Бородаем сказал, что "старшие товарищи, которые отвечают за военную историю" готовят "переломное действие" примерно через неделю. Катастрофа MH17 произошла 17 июля.
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Политика
15.11.2019 14:27