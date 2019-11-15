Глава Украинского еврейского комитета запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь коллаборанта нацистов

Долинский записал в нацисты генерала, умершего в 1932 году.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский запустил фейк о переименовании улицы в Киеве в честь коллаборанта нацистов.

13 ноября он написал в фейсбуке, что "депутаты Киеврады назвали улицу в честь массового убийцы, палача и карателя Ивана Павленко".

Эту информацию подхватили роSSийские издания и авторитетное зарубежное агентство Associated Press.

В связи с этим пресс-служба Киевсовета просит не распространять фейки и советует обращаться за разъяснениями к официальным источникам.

Отмечается, что одна из улиц Соломенского района Киева названа в честь генерал-хорунжего армии Украинской Народной Республики Виктора Павленко. Ранее улица носила проектное название Ягодная, но такое название уже носит улица в другом районе столицы.

Павленко Виктор Алексеевич (1886-1932) - участник Первой мировой войны, подполковник, начальник воздушной охраны ставки Верховного главнокомандующего - императора Николая II в Могилеве. Виктор Павленко умер в 1932 года на Кубани во время Голодомора.

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