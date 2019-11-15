Глава ДнепрОГА заявил о коррупции в "бурной деятельности" предшественника

Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко обвинил своего предшественника в реализации коррупционной схемы под видом бурной деятельности. Его команда запроектировала по завышенной цене более 300 строительных объектов, зная об отсутствии денег на их реализацию.

Об этом информирует пресс-служба облгосадминистрации.

"Мы пригласили внешнюю аудиторскую компанию, чтобы провести анализ инфраструктурных проектов Днепропетровской ОГА. Сразу из профильного управления облгосадминистрации начали увольняться люди. Почему? Это стало понятно, когда появились первые результаты анализа. Он показал коррупционную схему, по которой областной бюджет потерял миллионы гривен", - рассказал Бондаренко на пресс-конференции.

Фото: dp.gov.ua

Отмечается, что на 2019 ОГА запроектировала ремонт и реконструкцию более 300 объектов на 14,5 млрд грн. При этом реально в областном бюджете заложили только 3,8 млрд грн. В результате были начаты и не завершены 129 проектов.

"Работы на десятках объектов начинали и еще больше - проектировали, понимая, что средств на реальную реализацию нет. Это делали сознательно, чтобы вывести деньги. При этом показать жителям области бурную деятельность и замылить глаза", - сказал нынешний глава ОГА.

По словам

Бондаренко, цены почти на каждую смету были завышены на 6-15%. На большинстве объектов смета росла уже в процессе выполнения работ.

Фото: dp.gov.ua

"Мы провели переговоры с подрядчиками и снизили цены на работы. В результате за два месяца удалось сэкономить более 70 млн грн. Куда годами шли эти деньги? Математика простая и печальная. Эти 6-15% - и есть коррупционная составляющая", - подчеркнул Александр Бондаренко.

Сообщается, что в ДнепрОГА выделили приоритетные объекты, которые реально смогут завершить в ближайший год. Прежде всего возьмутся за наиболее социально значимые - опорные школы, садики, больницы. По словам Бондаренко, в 2019 планируется "навести порядок" на 22 объектах - тех, где уже выполнена большая часть работ.

В ОГА сообщили, что аудит продолжается. Материалы по всем выявленным фактам злоупотреблений облгосадминистрация передала в правоохранительные органы.

Напомним, что в 2015-2019 годах Днепропетровскую область возглавлял Валентин Резниченко. После его увольнения в июне 2019 года временно исполняющим обязанности стал Дмитрий Матура.

Бондаренко был назначен на пост главы ДнепрОГА в сентябре 2019. Представляя нового губернатора, президент Владимир Зеленский сказал, что Бондаренко определили "испытательный срок" до Нового года.