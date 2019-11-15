За 2,5 месяца работы ВАКС не принял ни одного решения в пользу защиты, - адвокат

"Поздравляю, мы уже побили антирекорд".

За 2,5 месяца работы ВАКС не принял ни одного решения в пользу защиты, - адвокат
Фото: facebook

Из 538 решений, принятых в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, ни одного - в пользу защиты. Таким образом, украинские судьи "побили" роSSийский антирекорд, где в год принимается лишь 0,23% оправдательных приговоров, что меньше всего в Европе. Об этом на свой страничке в ФБ написала адвокат Ирина Одинец.

"На днях мы "отметили" 70 дней работы Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. И ту картинку, которую видит адвокатское сообщество, простите, но не то что не радует, а угнетает. Всего за эти 2,5 месяца принято 538 Определений суда, из них нет ни одного в пользу защиты! То есть, абсолютно все - карательные. Погрешность - смешная: одна из них удовлетворена (под № 2),случайно, можно сказать, потому что был наложен арест не на тот телефон, который был изъят и еще 4 частично удовлетворены", - сообщила она.

Адвокат напомнила, как в начале года правовое сообщество всколыхнула статистика северных соседей: оправдательных приговоров в 2018 году снизилось до 0,23% и достигло минимума в истории современной РоSSии.

"В то время как в Европе количество оправдательных приговоров достигает 20%. Поздравляю, мы уже побили антирекорд. В таких условиях профессия адвоката становится не нужной, а государство становится тоталитарным. И да, даже в 1937 году в СССР количество оправдательных приговоров было около 10%", - подчеркнула Ирина Одинец.

Напомним, как ранее стало известно, на приобретение служебного жилья для 35 из 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС собранием судей выделено 65,5 млн грн.

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