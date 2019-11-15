Премьер-министром Молдовы стал советник президента Додона

Власть в Кишиневе полностью перешла в руки пророSSийских сил.

Премьер-министром Молдовы стал советник президента Додона
Фото: newsmaker.md

В четверг в Молдове назначили новое правительство. Премьер-министром вместо проевропейского политика Майи Санду стал советник президента-социалиста Ион Кику. В целом шесть из 11 министров до кабмина работали советниками президента Игоря Додона, отмечает NewsMaker.

Новое правительство поддержали 62 депутата от Партии социалистов и Демократической партии, которая находилась при власти до лета 2019 года. Против проголосовали депутаты перешедшего в оппозицию блока ACUM.

Вице-спикер парламента Александ Слусарь из ACUM во время заседания сравнил Додона с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который покинул пост из-за попытки остановить евроинтеграцию страны.

"Это плохо закончится для всех для него, для партии и для страны. Ростов не такой комфортный город, как Майами. Я понимаю, что социалисты со стыдом проголосуют за это правительство. И мы знаем, что за этим последует", — отметил он.

По его словам, ACUM никогда не поддержит это правительство.

"Мы не позволим гражданам потерять надежду. Битва не окончена. И с высоко поднятой головой мы сделаем все, чтобы не превратить Молдову в чьё-то хозяйство. Не пройдет и года, как Молдова станет свободной cтраной. Мы избавились от Плахотнюка и избавимся от Додона, его мы не боимся", - заключил он.

Напомним, что в начале лета 2019 года проевропейский блок ACUM и пророSSийская ПСРМ создали коалицию, чтобы отстранить от власти Демократическую партию.

Коалиция продержалась лишь несколько месяцев, и в ноябре социалисты при поддержке демократов отправили правительство Санду в отставку.

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