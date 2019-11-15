Выборгскую улицу в Киеве переименовали в честь Олексы Тихого

Украинский диссидент умер в роSSийской тюрьме в 1984 году.

?Выборгскую улицу в Киеве переименовали в честь Олексы Тихого
Фото: wikipedia.org

Киевский городской совет в четверг переименовали Выборгскую улицу в честь диссидента Олексы Тихого.

Об этом говорится на сайте Киевсовета.

Олекса Тихий – украинский диссидент, публицист, педагог, правозащитник. Родился в 1927 году на хуторе возле Дружковки. В 1956 году Тихого осудили по обвинению в антисоветской деятельности и отправили в лагеря на 7 лет. После освобождения вернулся на Донбасс, а в 1976 году вошел в число основателей Украинской Хельсинской группы.

Через год его снова арестовали и осудили на 10 лет. В 1984 году Олекса Тихий умер в одной из тюрем Пермской области. Незадолго до развала СССР его прах был перезахоронен в Киеве на Байковом кладбище.

В 1990 году приговоры Тихому отменили, дело было закрыто "за отсутствием состава преступления"

Общественные слушания о переименовании проходили с 15 мая по 15 июля 2018 года. В нем приняли участие 1037 человек. Большинство из них - 84% - поддержали идею.

За переименование проголосовали 75 депутатов Киевсовета.

Напомним, что в 2017 году на Донбассе создали сквозную улицу Олексы Тихого, которая соединила четыре крупных города: Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

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