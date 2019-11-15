Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы

Депутат назвал коллегу "госпожой отдельное мнение".

Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Фото: Анна Стешенко

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Я знал, что есть такой стрёмно выглядящий человек в розыске. По правоохранительным органам мы не имеем права вмешиваться, пускай они работают. Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения. Зачем она нам во фракции?" - сказал депутат, назвав Скороход также "госпожой отдельное мнение", - сказал он.

Арахамия уверен, что необходимо провести заседание фракции как можно быстрее.

"По-хорошему, сегодня нужно собрать фракцию и принять решение. Но неизвестно, когда мы сегодня закончим [рассмотрение бюджета]", - сказал Арахамия.

Напомним, что на пленарном заседании Верховной Рады 14 ноября депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца роSSийского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Арестованный в Крыму активист Приходько обратился к ЗеленскомуАрестованный в Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому
Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"
Американский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около КрымаАмериканский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Скороход заявила, что "Слуги" получают зарплаты по $5 тысяч в конвертахСкороход заявила, что "Слуги" получают зарплаты по $5 тысяч в конвертах
"Слуга народа" исключила из своего состава депутатов Скороход и Полякова"Слуга народа" исключила из своего состава депутатов Скороход и Полякова
Задержание Алякина не связано с голосованием Скороход, - РазумковЗадержание Алякина не связано с голосованием Скороход, - Разумков
"Слуга народа" заподозрила Скороход в лоббизме интересов "Газпрома""Слуга народа" заподозрила Скороход в лоббизме интересов "Газпрома"
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
Часть фракции "Слуга народа" заблокировала трибунуЧасть фракции "Слуга народа" заблокировала трибуну
Под Радой собрался протест против рынка земли, "Слуга народа" обсудит этот вопрос на фракцииПод Радой собрался протест против рынка земли, "Слуга народа" обсудит этот вопрос на фракции
Три фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитетаТри фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитета
Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандалаЯременко не исключат из фракции из-за секс-скандала
Проверку главы фракции "Слуги народа" на полиграфе перенеслиПроверку главы фракции "Слуги народа" на полиграфе перенесли
Последние новости
Подгружаем последние новости