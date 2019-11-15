Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Я знал, что есть такой стрёмно выглядящий человек в розыске. По правоохранительным органам мы не имеем права вмешиваться, пускай они работают. Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения. Зачем она нам во фракции?" - сказал депутат, назвав Скороход также "госпожой отдельное мнение", - сказал он.

Арахамия уверен, что необходимо провести заседание фракции как можно быстрее.

"По-хорошему, сегодня нужно собрать фракцию и принять решение. Но неизвестно, когда мы сегодня закончим [рассмотрение бюджета]", - сказал Арахамия.

Напомним, что на пленарном заседании Верховной Рады 14 ноября депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца роSSийского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией.