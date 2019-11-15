Пристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по Украине

Министр иностранных дел Вадим Пристайко хотел бы вернуться к уровню взаимодействия с США , который существовал при бывшем помощнике государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд в 2013 году.

Об этом он рассказал в интервью "BBC News Украина".

"Я не думаю, что президенты между собой по телефону договариваются о каждом шаге. Именно поэтому был выбран такой сотрудник, который непосредственно был наделен полномочиями, как Курт Волкер. Сейчас его нет. Я бы хотел, чтобы такой человек был назначен. Но все же я думаю, надо вернуться к тому формату, который был при Нуланд, когда у нее за спиной стояла вся мощь государственного департамента", - сказал Пристайко.

Так, по его мнению, назначение Волкера было показателем снижения уровня взаимодействия США и Украины.

"Он не был сотрудником Госдепа, у него не было аппарата, который бы на него работал, он не мог быть привлечен ко всем существующим процессам", - отметил дипломат.

Напомним, Курт Волкер получил должность спецпредставителя США по Украине в 2017 году, когда госсекретарем был Рекс Тиллерсон, но сумел найти общий язык и с его преемником Майком Помпео. При этом Волкер ассоциируется со скончавшимся сенатором Джоном Маккейном, "что не является конкурентным преимуществом для Трампа", и поэтому никогда так и не стал полностью своим в администрации президента США .

Волкер занимался мирным урегулированием в Украине и, в частности, вел переговоры с помощником президента РоSSии Владиславом Сурковым.

В конце сентября 2019 году Волкер подал в отставку.