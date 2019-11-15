Пристайко не исключил выход Украины из Минских соглашений

Их перспектива станет понятна после встречи в нормандском формате.

Пристайко не исключил выход Украины из Минских соглашений
Фото: Макс Левин

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании.

Об этом он сказал в интервью BBC.

"Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - сказал министр.

Он считает, что наличие перспектив у Минских соглашений станет понятным на ближайшем саммите "нормандской четверки".

"Если эта встреча, которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе. Вот когда мы вернемся, тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот Минск все еще нам нужен", - сказал Пристайко.

Напомним, что еще летом в команде Зеленского заявляли о намерении полностью реализовать Минские соглашения.

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