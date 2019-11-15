Экс-нардеп Онищенко в декабре должен вернуться в Украину, - Сытник

Есть решение о его экстрадиции.

Экс-нардеп Онищенко в декабре должен вернуться в Украину, - Сытник
Фото: detector.media

Экс-нардеп Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, уже в декабре должен вернуться. Политика должны экстрадировать из Испании, где он проиграл все суды.

Об этом в эфире "24 канала" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", - рассказал Сытник.

Поэтому, по его словам, политика-беглеца принудительно вернут в Украину. Вероятнее всего это произойдет еще до конца года.

"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - подчеркнул Сытник.

Также глава НАБУ прокомментировал вероятность, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятия. По словам Сытника, в этой ситуации все будет зависеть от "оперативности зарубежных коллег".

Напомним, ранее Онищенко заявил, что вернется в Украину, как только компетентные органы дадут ему разрешение на въезд.

В июне Онищенко заявил, что уже подал официальные запросы для своего возвращения в Украину в соответствующие органы. Он также подавал документы в ЦИК для участия в выборах, но получил отказ.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

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