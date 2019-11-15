Задержанный в Польше по запросу РоSSии Мазур вернулся в Украину

Мазура задержали на границе 9 ноября.

Задержанный в Польше по запросу РоSSии Мазур вернулся в Украину
Игорь Мазур "Тополя"
Фото: hromadske.ua

Задержанный в Польше по запросу РоSSии активист Игорь Мазур (Тополя) 13 ноября вернулся в Украину.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Это стало возможным в том числе и потому, что еще вечером в день задержания Украинское бюро Интерпола по поручению министра МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту международную организацию", - написал Геращенко в фейсбуке.

Замглавы МВД также поблагодарил посла Украины в Польше Андрея Дещицу.

10 ноября отдел Окружной прокуратуры в польском Холме освободил Мазура, который работает в секретариате омбудсмена Украины, на поруки генеральному консулу Украины в Люблине Василию Павлюку.

Игорь Мазур (позывной "Тополя") - один из лидеров УНА-УНСО, некоторое время возглавлял ячейку "Правого сектора" Киевской области, участник акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Евромайдана. Служил на Донбассе в составе ВСУ в 2014-2015 годах.

Мазура задержали по запросу РоSSии на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на украино-польской границе 9 ноября.

РФ обвиняет украинца в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько роSSийских военнослужащих.

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