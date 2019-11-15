Раненый командир 128-й бригады доставлен в Харьков
Состояние здоровья Евгения Коростелева стабильно тяжелое.
Трое раненых украинских военнослужащих, среди которых командир 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростылев, 13 ноября были доставлены в Военно-медицинский клинического центра Северного региона.
Об этом сообщает Армияinform.
По словам военных медиков, состояние здоровья командира бригады стабильно тяжелое. Офицер получил множественные огнестрельные осколочные ранения конечностей, у него травматический шок.
"Сейчас продолжается медицинское обследование всех бойцов. После чего им будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. Сообщалось, что, кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.
В штабе ООС уточнили, что во время взрыва в зоне ООС пострадали двое военных 128-й бригады.
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Политика
15.11.2019 13:36