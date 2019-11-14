На Киевщине чиновник сбил журналиста и провез его на капоте авто

Он пытался избежать общения с представителями СМИ.

На Киевщине чиновник сбил журналиста и провез его на капоте авто
Фото: /kv.npu.gov.ua

В селе Дударков Киевской области чиновник сельсовета в попытке сбежать от журналистов сбил одного из них и провез на капоте несколько десятков метров.

Вначале он отказался отвечать на вопросы представителей медиа, а потом сел за руль машины и начал движение несмотря на то, что путь ему преградили журналисты. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"По факту открыто уголовное производство по ст. 171 (препятствие законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или арест сроком до шести месяцев, или лишение воли сроком до трех лет", - уточнили правоохранители.

Они добавили, что также на чиновника составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, что с начала 2019 года в Украине из-за своей профессиональной деятельности пострадали более 200 журналистов. В 147 случаях это была физическая агрессия.



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