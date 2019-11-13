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2019-11-13
Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения из-за драки с Герусом
Бывший депутат назвал дело о нападении на депутата сфальсифицированным.
Экс-нардепа Олега Ляшко вызвали на допрос в Бориспольскую прокуратуру на 18 ноября из-за драки с нардепом от "СН" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь". Об этом Ляшко сообщил у себя на фейсбуке.
Ляшко также отметил, что "обязательно придет" на допрос, однако считает это дело сфальсифицированным. При этом он снова обвинил Геруса в измене родине в пользу РФ на энергорынке.
Фото: Олег ЛяшкоФБ
Напомним, драка состоялась 6 ноября. На следующий день полиция открыла дело пролив Ляшко по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.
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