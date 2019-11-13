На Донбассе за прошедшие сутки было 15 обстрелов, в том числе возле участка разведения у Золотого

Вооруженные формирования РФ и ее наемники за прошлые сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты совершили девять обстрелов: возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку от Верхнеторецкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Славного, Березового и Красногоровки – из пулеметов; дважды возле Марьинки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Тарамчука – из СПГ и подствольных гранатометов; неподалеку от Пищевика – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано шесть обстрелов: у Хутора Вольного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Южного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Золотого (вне участка разведения) – из СПГ и автоматических гранатометов; возле Луганского – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Троицкого – из гранатометов и пулеметов.

Во вторник, 12 ноября, ранения вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили двое военнослужащих Объединенных сил.

C начала этих суток оккупанты один раз обстреливали позиции Объединенных сил неподалеку от Новотошковского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.

Напомним, на вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы пресс- секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что разведение сил на Донбассе стало последним шагом к встрече в нормандском формате.