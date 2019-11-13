ВАКС отправил подозреваемого по делу VAB Банка Каленского под домашний арест

Его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

ВАКС отправил подозреваемого по делу VAB Банка Каленского под домашний арест
Фото: pravda.com.ua

Высший антикоррупционный суд отправил бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и области, члена совета Нацбанка Николая Каленского под круглосуточный домашний арест. Такое решение вынесено в рамках расследования возможного присвоения стабилизационного кредита для VAB Банка, пишет "Украинская правда".

Так, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора. Каленскому запретили покидать место проживания в селе Стоянка и обязали приезжать по требованию к следователю и прокурору, а также носить электронный браслет. Помимо этого, он должен сдать свой загранпаспорт.

Николая Каленского хотела взять на поруки первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Она также сообщила, что правление Национального банка Украины готово взять на поруки всех своих бывших работников, которые фигурируют в деле VAB Банка.

Напомним, что Каленский и еще семь человек подозреваются в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, выданного Нацбанком ПАО "ВиЭйБи Банк". Это - бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук; экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк; экс-замглавы правления VAB Андрей Яцюта; экс-директор гендепартамента банковского надзора Нацбанка Алла Шульга, а также должностные лица частных компаний, связанных с владельцами банка, Наталья Перец, Александр Фаер и Дмитрий Жук.

Экс-директор гендепартамента банковского надзора Нацбанка Алла Шульга была взята под стражу. Суд установил ей залоговую сумму в 15 млн гривен.



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