Генштаб ВСУ открыл ГБР доступ к стратегическому плану применения армии

Постановление обработано согласно требованиям закона о гостайне.

Генштаб ВСУ открыл ГБР доступ к стратегическому плану применения армии
Фото: Минобороны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обработал решение Печерского райсуда Киева о предоставлении доступа следователям Государственного бюро расследований к стратегическому плану применения ВСУ. Об этом сообщается на фейсбуке Минобороны.

"Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению перед государством", - сказано в сообщении Минобороны.

Напомним, депутат фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский считает, что открытие доступа к Стратегическому плану применения ВСУ угрожает нацбезопасности.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
В Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетовВ Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов
РоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в СирииРоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в Сирии
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
Блок рекламы


Похожие новости
ФСБ готовила спецоперацию по дискредитации украинской армииФСБ готовила спецоперацию по дискредитации украинской армии
Открытие доступа к Стратегическому плану применения ВСУ угрожает нацбезопасности, - ЗабродскийОткрытие доступа к Стратегическому плану применения ВСУ угрожает нацбезопасности, - Забродский
Военная прокуратура открыла дело на 173 млн гривен по закупке радиостанций для МинобороныВоенная прокуратура открыла дело на 173 млн гривен по закупке радиостанций для Минобороны
Полиция открыла дело на журналистов "Радио Свобода" по заявлению ПортноваПолиция открыла дело на журналистов "Радио Свобода" по заявлению Портнова
Полиция открыла дело по факту угроз Портнова журналистам "Радио Свобода"Полиция открыла дело по факту угроз Портнова журналистам "Радио Свобода"
Абромавичус: компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказуАбромавичус: компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу
Евросоюз открыл проектный офис в МариуполеЕвросоюз открыл проектный офис в Мариуполе
ГБР открыло дело по закупке таможенных сканеровГБР открыло дело по закупке таможенных сканеров
ГБР в суде получило доступ к материалам журналистов по делу о поездке Порошенко на МальдивыГБР в суде получило доступ к материалам журналистов по делу о поездке Порошенко на Мальдивы
Суд открыл производство по иску об аннулировании лицензии NewsOneСуд открыл производство по иску об аннулировании лицензии NewsOne
Последние новости
Подгружаем последние новости