Материалы по "делу Хизб ут-Тахрир" передадут в суд ООН

Дела крымчан передадут во все международные суды как "дела против человечности".

Материалы по "делу Хизб ут-Тахрир" передадут в суд ООН
Заседание по «делу Хизб ут-Тахрир» (Ялтинская группа) в Южном окружном военном суде, 11 октября 2019.
Фото: facebook/Крымская солидарность

Все материалы относительно приговорённых РФ крымчан в рамках "дела Хизб ут-Тахрир" переданы в международные суды. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на заместительницу постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамилу Ташеву.

По ее словам, Украина считает эти дела незаконными и рассматривает такие преследования крымчан со стороны РФ, как «дела против человечности».

"Все эти материалы передаются во все международные судебные инстанции, в том числе в международный суд ООН. Однозначно, мы квалифицируем данные преследования не как якобы террористов, а в первую очередь, как преследование их по этическому и религиозному признаку. Однозначно, это нужно квалифицировать как преступления против человечности", - подчеркнула Ташева.

Напомним, 12 ноября Южный окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор шестерым крымчанам, обвиняемым в терроризме по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир".

Наибольший срок, 19 лет отбывания наказания, получил Муслим Алиев. Инвера Бекирова приговорили к 18 годам, Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука - к 12, Арсена Джеппарова к 7 и Рефата Алимова - к 8 годам. Все они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Организация "Хизб ут-Тахрир" была признана РФ террористической в 2003 году. В украине деятельность организации не запрещена.

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