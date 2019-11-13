Материалы по "делу Хизб ут-Тахрир" передадут в суд ООН

Дела крымчан передадут во все международные суды как "дела против человечности".

Все материалы относительно приговорённых РФ крымчан в рамках "дела Хизб ут-Тахрир" переданы в международные суды. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на заместительницу постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамилу Ташеву.

По ее словам, Украина считает эти дела незаконными и рассматривает такие преследования крымчан со стороны РФ , как «дела против человечности».

"Все эти материалы передаются во все международные судебные инстанции, в том числе в международный суд ООН . Однозначно, мы квалифицируем данные преследования не как якобы террористов, а в первую очередь, как преследование их по этическому и религиозному признаку. Однозначно, это нужно квалифицировать как преступления против человечности", - подчеркнула Ташева.

Напомним, 12 ноября Южный окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор шестерым крымчанам, обвиняемым в терроризме по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир".

Наибольший срок, 19 лет отбывания наказания, получил Муслим Алиев. Инвера Бекирова приговорили к 18 годам, Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука - к 12, Арсена Джеппарова к 7 и Рефата Алимова - к 8 годам. Все они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.