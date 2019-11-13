В Киеве появились улицы Амины Окуевой, Соломии Павлычко, Нила Хасевича и переулок Маруси Чурай

В Голосеевском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах столицы наименованы 40 улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, в Голосеевском районе появились улицы Владимира Горовица (выдающегося украинского и американского пианиста), Атены Пашко (украинской поэтессы, общественного деятеля, жены Вячеслава Черновола), Соломии Павлычко (писательницы, литературоведа, переводчицы, публицистки, автора трудов по теории литературы, истории феминизма), Валериана Пидмогильного (писателя, переводчика, одного из выдающихся представителей "расстрелянного возрождения"), бульвар Тадея Рыльского (этнографа, экономиста, общественного и культурного деятеля) и другие.

В Соломенском районе появились улицы Дмитрия Григоровича (авиаконструктора, создателя первого гидроплана), Сергея Высоцкого (историка и археолога, специалиста в области древнерусской культуры, исследователя граффити и фресок Софии Киевской), Нила Хасевича (художника, графика, общественного и политического деятеля, члена ОУН и УГВР), Антина Ждановича (государственного и военного деятеля времен освободительной войны Богдана Хмельницкого), улица Скифская, переулки Сарматский и Маруси Чурай и другие.

В Дарницком районе новые названия получили три улицы: улица Андрея Кизила - в честь Героя Украины (посмертно), погибшего во время роSSийско-украинской войны; улица Милены Рудницкой - в честь общественно-политического деятеля, журналистки, писательницы, учительницы, главы центральной управы Союза Украинок, и улица Петра Радзиня - в честь экс-командующего Национальных вооруженных сил Латвии, который в 1918 году вступил в Украинскую армию гетмана Скоропадского, а позже - в армию Украинской Народной Республики.

В Шевченковском районе появилась улица Амины Окуевой - в честь памяти врача, общественной активистки и военнослужащей, участницы Революции достоинства и войны на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что комиссия Киевсовета одобрила переименование проспекта Комарова в честь Любомира Гузара.