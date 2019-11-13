Комбриг 128-й бригады ранен вблизи Докучаевска

Также в результате обстрела ранены еще трое офицеров бригады.

Комбриг 128-й бригады ранен вблизи Докучаевска
Евгений Коростелев
Фото: mil.in.ua

В районе Докучаевска ранен комбриг 128-й горно-штурмовой бригады - полковник Евгений Коростелев. Он доставлен в госпиталь.

Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщает Украинский милитаристский портал.

Кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.

В сводке пресс-центра Операции Объединенных Сил на 18:00 12 ноября фигурирует двое раненых в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Касается ли это ранение командира 128-й бригады, неизвестно.

Именно в районе ответственности 128-й горно-штурмовой бригады находится участок разведения войск №3 в районе населенных пунктов Богдановка-Петровское.

Ранее боевики обстреляли грузовой автомобиль "Урал" 128-й бригады из управляемых противотанковых ракетных комплексов. В результате были ранены четверо бойцов.

Полковник Евгений Коростелев находится в должности командира 128-й бригады недавно. Он сменил на посту Героя Украины полковника Сергея Собко. До этого Коростелев занимал должность командира самоходно-артиллерийского дивизиона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге 21 июля 2015 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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