ПЦУ призвала украинцев делать прививки

"Вакцинация населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена".

ПЦУ призвала украинцев делать прививки
Препарат Гардасил приготовили для вакцинации против ВПЧ, Центр здоровья, Корпус-Кристи, штат Техас, 27 мая 2016.
Фото: The Washington Post

Православная церковь Украины считает, что прививки помогают сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена.

Об этом сообщается на странице ПЦУ в фейсбуке.

"Приходя в этот мир, человек не только получает все возможности для роста и познания, но также становится носителем возложенного на него Богом ответственности. Мы можем воспользоваться множеством технологических достижений современности и опытом предыдущих поколений. Однако, каким бы сложным и глобально развитым ни казался мир, мы должны помнить, что он может быть и чрезвычайно уязвимым. Яркий пример - эпидемии инфекционных болезней, которые начинаются с микроскопического, невидимого для глаза человека возбудителя, но способны привести к катастрофическим последствиям", - говорится в сообщении.

В ПЦУ подчеркнули, что на современном уровне развития медицины самым действенным способом защититься от инфекций является вакцинация.

"Не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей, которые исследовали опасные для здоровья человека микроорганизмы и создали вакцины, которые обеспечивают иммунитет против этих возбудителей. Вакцинация населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена. Более двухсот лет научных исследований позволяют нам сейчас уберечься от кори, столбняка, дифтерии, гепатитов и других страшных болезней", - отмечается в сообщении.

Напомним, в сентябре министр здравоохранения Зоряна Скалецкая провела первую пресс-конференцию, на которой озвучила приоритетные направления своей работы. Среди них - доступная медицинская помощь в регионах и вакцинация, как для детей, так и для взрослых.

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