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2019-11-11
Съезд партии "Слуга народа" пикетируют предприниматели
Членов партии встречают с плакатами "Я не лох, SaveФОП".
Фото: Анна Стешенко
Съезд партии "Слуга народа" пикетируют предприниматели.
Как сообщает корреспондент LB.ua, перед началом съезда провластной партии в офисном центре "Парковый", предпринимали с требованиями отменить законы об отмене упрошенной системы устроили пикет.
Протестующие скандируют депутатам, которые приходят на съезд: "Позор".
Также участники акции держат в руках плакаты: "Я не лох, SaveФОП", "Президент, держи слово", "Отменить убийственные законы 128-9 и 129-9 о введении кассовых аппаратов".
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
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