Съезд партии "Слуга народа" пикетируют предприниматели

Членов партии встречают с плакатами "Я не лох, SaveФОП".

Фото: Анна Стешенко

Съезд партии "Слуга народа" пикетируют предприниматели.

Как сообщает корреспондент LB.ua, перед началом съезда провластной партии в офисном центре "Парковый", предпринимали с требованиями отменить законы об отмене упрошенной системы устроили пикет.

Протестующие скандируют депутатам, которые приходят на съезд: "Позор".

Также участники акции держат в руках плакаты: "Я не лох, SaveФОП", "Президент, держи слово", "Отменить убийственные законы 128-9 и 129-9 о введении кассовых аппаратов".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

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