Возле Петровского началось разведение сил

Возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. Этот процесс должен завершиться 12 ноября.

Об этом говорится на странице Операции объединенных сил в фейсбуке.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил не состоялось из-за обстрелов, а возле Золотого и Петровского стороны вернулись на ранее занимаемые позиции.

В 2019 году разведение начали заново. Оно уже произошло на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе города Золотое Луганской области.

Процесс отвода на каждом участке должен занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток. Процесс может начаться только после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения, подтвержденного миссией ОБСЕ .

Согласно процедуры отвода войск, после недельной тишины стороны уведомляют СММ ОБСЕ , с кого рубежа, какой состав сил и средств будет отводиться, а также на какой рубеж они будут отведены. На вторые сутки следует уведомление о готовности начать разведение, на третьи - начинается перемещение личного состава и техники.

После отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. На 29-е сутки стороны отчитываются о завершении всех мероприятий, после чего представители СММ ОБСЕ должны проверить их выполнение.

Разведение сил сторонами конфликта на Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РоSSия).