Зеленский поручил написать закон о СМИ со стандартами новостей

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации.

Об этом говорится в указе №837 от 8 ноября.

Законопроект об урегулировании деятельности медиа в Украине должен, в частности, включать положения о требованиях к новостям и их стандартах, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Напомним, что 6 ноября Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты, который собирается решать, кто является журналистом, а кто нет.

В этот же день нардеп от "Слуги народа" Алексндр Ткаченко объявил, что его фракция готовит законопроект о СМИ , одни из положением которого будет "финансовый фэйр-плей". То есть медиа разрешат тратить не больше, чем они зарабатывают.