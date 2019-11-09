Зеленский поручил написать закон о СМИ со стандартами новостей
Президент собрался урегулировать деятельность медиа.
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации.
Об этом говорится в указе №837 от 8 ноября.
Законопроект об урегулировании деятельности медиа в Украине должен, в частности, включать положения о требованиях к новостям и их стандартах, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.
Напомним, что 6 ноября Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты, который собирается решать, кто является журналистом, а кто нет.
В этот же день нардеп от "Слуги народа" Алексндр Ткаченко объявил, что его фракция готовит законопроект о СМИ, одни из положением которого будет "финансовый фэйр-плей". То есть медиа разрешат тратить не больше, чем они зарабатывают.
В этот же день министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что будет инициировать уголовную ответственность за манипуляции в СМИ.
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09.11.2019 13:11