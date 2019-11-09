Зеленский поручил написать закон о СМИ со стандартами новостей

Президент собрался урегулировать деятельность медиа.

Зеленский поручил написать закон о СМИ со стандартами новостей
Фото: facebook.com/ze2019official

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации.

Об этом говорится в указе №837 от 8 ноября.

Законопроект об урегулировании деятельности медиа в Украине должен, в частности, включать положения о требованиях к новостям и их стандартах, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Напомним, что 6 ноября Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты, который собирается решать, кто является журналистом, а кто нет.

В этот же день нардеп от "Слуги народа" Алексндр Ткаченко объявил, что его фракция готовит законопроект о СМИ, одни из положением которого будет "финансовый фэйр-плей". То есть медиа разрешат тратить не больше, чем они зарабатывают.

В этот же день министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что будет инициировать уголовную ответственность за манипуляции в СМИ.

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