РоSSийский МИД прокомментировал решение суда ООН по делу "Украина против РоSSии"

РФ рассчитывает, что суд ООН оставит без удовлетворения все украинские претензии.

РоSSийский МИД прокомментировал решение суда ООН по делу "Украина против РоSSии"

В роSSийском Министерстве иностранных дел прокомментировали решение Международного суда ООН о наличии юрисдикции для рассмотрения иска Украины против РоSSии, который касается нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"РоSSийская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию РоSSии и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте министерства иностранных дел РФ.

В роSSийском МИДе считают, что решение суда ООН о наличии у него юрисдикции "не решает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 РоSSии еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора".

Признание судом ООН юрисдикции по обеим частям иска Украины против РФ дает "зеленый свет" суду над Россией.

Украина обратилась в Международный суд ООН в январе 2017 года.

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