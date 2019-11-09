РоSSийский МИД прокомментировал решение суда ООН по делу "Украина против РоSSии"

РФ рассчитывает, что суд ООН оставит без удовлетворения все украинские претензии.

В роSSийском Министерстве иностранных дел прокомментировали решение Международного суда ООН о наличии юрисдикции для рассмотрения иска Украины против РоSSии, который касается нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"РоSSийская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию РоSSии и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте министерства иностранных дел РФ .

В роSSийском МИДе считают, что решение суда ООН о наличии у него юрисдикции "не решает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 РоSSии еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора".

Признание судом ООН юрисдикции по обеим частям иска Украины против РФ дает "зеленый свет" суду над Россией .