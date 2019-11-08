Герус считает невозможным отказ от поставки энергоносителей из РФ

По его словам, Украина отказалась от прямых покупок газа из РФ.

Герус считает невозможным отказ от поставки энергоносителей из РФ
Андрій Герус
Фото: День

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "СН" Андрей Герус заявил, что на данный момент невозможно отказаться от поставки энергоносителей из РоSSии. Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое Время".

"На сегодняшний день это невозможно. Атомные ТВЭЛы (топливные элементы) для наших АЭС имеют 60% поставок из РоSSии. Некоторые марки угля - антрацит, например, - также едут, в основном, оттуда", - сообщил Герус.

Он также добавил, что группа "Метинвест" также использует роSSийский уголь. По словам Геруса, Украина отказалась от прямых покупок газа из РоSSии, при этом она его транспортирует в Словакию и там покупает.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку, позволяющую закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из РФ в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Порошенко купил дом семье из МарьинкиПорошенко купил дом семье из Марьинки
В Харьковской области зафиксировали случай дифтерииВ Харьковской области зафиксировали случай дифтерии
РоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе кораблиРоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе корабли
Блок рекламы


Похожие новости
Япония отказала в визе родившейся в Крыму саксофонистке из-за роSSийского паспортаЯпония отказала в визе родившейся в Крыму саксофонистке из-за роSSийского паспорта
Ляшко и Герус подрались в VIP-терминале "Борисполя"Ляшко и Герус подрались в VIP-терминале "Борисполя"
В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидностиВ "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать заявление Цемаха о гражданстве в обмен на показанияПрокуратура Нидерландов отказалась комментировать заявление Цемаха о гражданстве в обмен на показания
Суд отказал Фруману в освобождении из-под домашнего арестаСуд отказал Фруману в освобождении из-под домашнего ареста
Антикоррупционный суд отказался увеличить сумму залога для ГладковскогоАнтикоррупционный суд отказался увеличить сумму залога для Гладковского
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в ОдессеВ Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
Рада отказалась запретить назначать генпрокурором лицо без юридического образованияРада отказалась запретить назначать генпрокурором лицо без юридического образования
Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РоSSии, - ГерусКабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РоSSии, - Герус
ГПУ уволит 218 прокуроров, которые отказались от аттестацииГПУ уволит 218 прокуроров, которые отказались от аттестации
Последние новости
Подгружаем последние новости