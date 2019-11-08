Проспект Жукова в Харькове по решению суда снова стал проспектом Григоренко

Апелляционная инстанция поддержала декоммунизацию.

Проспект Жукова в Харькове по решению суда снова стал проспектом Григоренко
Памятник генералу Жукову в Харькове
Фото: КП

Второй апелляционный административный суд в пятницу отменил решение харьковской мэрии о присвоении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.

Об этом написал в фейсбуке адвокат "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк.

По словам юриста, вторая инстанция исправила некоторые ошибки, допущенные в первой, но подтвердила мнение о незаконности переименования. Теперь проспект снова будет носить имя генерала-диссидента Петра Григоренко.

Горсовет имеет право на кассацию, но постановление суда вступило в силу сразу после оглашения.

"Решение суда первой инстанции отменили из-за процессуальных нарушений, так как не мог этот спор рассматриваться в порядке упрощенного производства. Суд удовлетворил жалобу горсовета частично - это так процедурно называется. Горсовет говорил, что то решение надо отменить и принять новое, где в иске отказать, а суд то решение отменил, но принял новое решение - такое же по существу", - сказал Черняк в комментарии "Медиапорту".

Напомним, современный проспект Петра Григоренко возник при застройке жилого массива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР, в 1990 году решением исполкома - в пр. Маршала Жукова.

17 мая 2016 решением губернатора области Игоря Райнина на основании закона о декоммунизации проспекту было присвоено имя генерала-диссидента Петра Григоренко.

19 мая 2019 года Харьковский горсовет решил переименовать проспект обратно на честь Жукова.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Порошенко купил дом семье из МарьинкиПорошенко купил дом семье из Марьинки
В Харьковской области зафиксировали случай дифтерииВ Харьковской области зафиксировали случай дифтерии
РоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе кораблиРоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе корабли
Блок рекламы


Похожие новости
Представителя Харьковского горсовета облили зеленкой после суда о переименовании проспекта ГригоренкоПредставителя Харьковского горсовета облили зеленкой после суда о переименовании проспекта Григоренко
Суд решил оставить сквер Небесной Сотни в собственности государстваСуд решил оставить сквер Небесной Сотни в собственности государства
БТИ и нотариус с государственными реестрами в Станице Луганской попали в "серую" зону, - ПорошенкоБТИ и нотариус с государственными реестрами в Станице Луганской попали в "серую" зону, - Порошенко
Гончарук заявил, что в бюджете 2020 хватит средств на "государство в смартфоне"Гончарук заявил, что в бюджете 2020 хватит средств на "государство в смартфоне"
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в ХарьковеЗеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
В "Слуге народа" не стали опровергать переписку Тищенко с пранкеромВ "Слуге народа" не стали опровергать переписку Тищенко с пранкером
Внештатным советником Зеленского стал американский адвокат
Умер отставной судья Киевского апелляционного суда Юрий ВасиленкоУмер отставной судья Киевского апелляционного суда Юрий Василенко
Главой ВсероSSийского казачьеого общества стал атаман, участвовавший в аннексии КрымаГлавой ВсероSSийского казачьеого общества стал атаман, участвовавший в аннексии Крыма
Новым премьером Румынии стал Людовик ОрбанНовым премьером Румынии стал Людовик Орбан
Последние новости
Подгружаем последние новости