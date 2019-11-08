Луценко клялся отомстить Йованович, - американский дипломат Кент

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, перебывая еще на этой должности клялся отомстить экс-послу США в Украине Мари Йованович и предоставил адвокату президента США Рудольфу Джулиани информацию в надежде на то, что это приведет к ее отставке.

Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей, передает "Интерфакс-Украина".

"Основываясь на том, что я знаю, Юрий Луценко, как генеральный прокурор, поклялся отомстить, и предоставил Руди Джулиани информацию в надежде, что он распространит ее, и это приведет к ее устранению", - сказал Кент во время слушаний, стенограмма которых была опубликована накануне.

Подорвать положение Йованович пытались и другие люди, в том числе арестованные в США в октябре Лев Парнас и Игорь Фруман.

Кроме того, Кент рассказал о разговоре с главой МВД Аваковым, в ходе которого выяснилось о том, что Луценко летал в Нью-Йорк для встречи с Джулиани.

"Во время той встречи он (Аваков) дал мне знать, что Юрий Луценко, тогдашний генпрокурор Украины, совершил частную поездку в Нью-Йорк, во время которой он встретился с Руди Джулиани. Я спросил, знал ли он, какова была цель, и министр внутренних дел Аваков сказал - "полить грязью". Я спросил, кого? А он ответил - многих людей. Я спросил его, кого? А он ответил: "Машу, вас, других", - рассказал Кент.

По его словам, причастными к разрушению репутации Йованович, также были так называемые "порохоботы".

"Я ранее упоминал о так называемых порохоботах, троллях в социальных сетях, которые активно поддерживали Порошенко. И за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать РоSSию или политических оппонентов, как они обычно делали, они атаковали посла Йованович и меня", - отметил представитель госдепартамента США .

Кроме того, Кент рассказал, что "Джулиани несколько месяцев вел кампанию, полную лжи и неверной информации о после Йованович".

Слушания Кента в Конгрессе США состоялись 15 октября в закрытом формате.

Напомним, экс-посол США в Украине Мари Йованович во время своих показаний перед комитетами Палаты представителей рассказала, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пытался ей навредить.