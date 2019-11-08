Во Львовской области объявили ЧС из-за срыва отопительного сезона

Сегодня, 8 ноября Львовская областная государственная администрация объявила чрезвычайную техногенную ситуацию из-за срыва отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояровске. Об этос сообщает пресс-центр Львовской ОГА.

Отмечается, что предприятие "Гарант Энерго М" не выполнило соответствующие поручения ОГА, из-за которых сорвался отопительный сезон в городах Новый Роздол и Новояровск.

"По состоянию на сегодня, все сроки исчерпаны. ЧП "Гарант Энерго М" не выполнило эти протокольные поручения. Подводя итоги и учитывая другие обстоятельства, констатируем, что предприятие не способно обеспечить работу ТЭЦ и запустить отопительный сезон в этих городах", - сказано в заявлении ОГА.

Сейчас управление Госслужбы по ЧС вместе с департаментом по вопросам гражданской защиты готовят соответствующий пакет документов.

"Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений необходимо безотлагательно рассмотреть возможность смены управляющего, который ненадлежащим образом исполняет возложенные на него задачи по управлению переданными активами", - подчеркнули в администрации.

Напомним, 5 ноября в Кропивницком четыре микрорайона остались без тепла из-за повреждения газопровода.