Бывший заместитель Коломойского по ДнепрОГА возглавил местный облсовет

За Олейника проголосовал 91 из 93 депутатов.

Бывший заместитель Коломойского по ДнепрОГА возглавил местный облсовет
Фото: nashemisto.dp.ua

Бывший заместитель председателя Днепропетровской обладминистрации Святослав Олейник возглавил Днепропетровский областной совет вместо Глеба Прыгунова.

В пятницу депутаты приняли отставку Прыгунова, который возглавлял облсовет с конца 2015 года, а потом тайным голосованием избрали Олейника, пишет "Наше місто".

Кандидатура Олейника была единственной, выставленной на голосование. Депутаты проголосовали большинством голосов. "За" - 91 голос из 93-х. Один депутат воздержался, один бюллетень был испорчен.

Новый глава Днепропетровского облсовета сразу же принес присягу.

Святослав Олейник родился в 1975 году в Днепре. В 1998 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности правоведение. В 2009-м - факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета по специальности онтопсихология.

В 1998-2005 годах работал в органах прокуратуры. Периодически исполнял обязанности прокурора города Днепропетровска. В 2005 году уволился из прокуратуры по собственному желанию, начал частную адвокатскую деятельность.

2006-2007 годах - народный депутат Украины V созыва. Глава подкомитета по вопросам парламентского контроля над соблюдением прав человека в деятельности правоохранительных органов и работы с заявлениями и обращениями граждан комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

2007-2012 годах - народный депутат Украины VI созыва. Глава подкомитета по вопросам уголовно-процессуального законодательства комитета по вопросам правосудия.

В 2014-2015 годах работал заместителем главы ДнепрОГА при Игоре Коломойском.

Осенью 2015 года на местных выборах был избран депутатом Днепропетровского областного совета.

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