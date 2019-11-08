Дипломатический советник Порошенко уволился из МИД

Елисеев четыре года был заместителем главы Администрации президента.

Известный украинский дипломат Константин Елисеев, который последние годы работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко, уволился из Министерства иностранных дел.

Об этом говорится в его твиттере .

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", - написал Елисеев в пятницу.

"Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первом главе МИД Анатолий Зленко. Надеюсь вернуться", - добавил он.

Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжн авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 8, 2019

Напомним, что Елисеев занял должность замглавы администрации президента 15 июля 2015 года, до того в течение пяти лет возглавлял представительство Украины в ЕС .

В мае 2019 года покинул должность в АП.