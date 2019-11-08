Дипломатический советник Порошенко уволился из МИД
Елисеев четыре года был заместителем главы Администрации президента.
Фото: пресс-служба президента
Известный украинский дипломат Константин Елисеев, который последние годы работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко, уволился из Министерства иностранных дел.
Об этом говорится в его твиттере.
"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", - написал Елисеев в пятницу.
"Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первом главе МИД Анатолий Зленко. Надеюсь вернуться", - добавил он.
Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжн авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!