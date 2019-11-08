Дипломатический советник Порошенко уволился из МИД

Елисеев четыре года был заместителем главы Администрации президента.

Дипломатический советник Порошенко уволился из МИД
Фото: пресс-служба президента

Известный украинский дипломат Константин Елисеев, который последние годы работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко, уволился из Министерства иностранных дел.

Об этом говорится в его твиттере.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", - написал Елисеев в пятницу.

"Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первом главе МИД Анатолий Зленко. Надеюсь вернуться", - добавил он.

Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжн авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!

— Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 8, 2019

Напомним, что Елисеев занял должность замглавы администрации президента 15 июля 2015 года, до того в течение пяти лет возглавлял представительство Украины в ЕС.

В мае 2019 года покинул должность в АП.

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