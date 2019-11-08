Дубилет попросил предоставить ему госохрану

Министр заявил, что вокруг него появились две зоны напряжения.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет просит предоставить ему государственную охрану.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Я обратился сегодня в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить мне охрану. Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике", - написал Дубилет.

Он также отметил, что вокруг него появились две зоны напряжения.

"Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд гривен в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать. Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственных органах, предприятиях, учреждениях. Почему некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию", - пояснил министр.

Он также выразил надежду, что необходимость в охране - временная.

Напомним, в октябре Кабмин сделал Дубилета куратором Государственной службы статистики.