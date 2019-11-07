Зеленский: информационная война раньше была с росСМИ, а теперь внутри Украины

"Некоторые из них не понимают, что они делают".

Президент Владимир Зеленский заявил, что информационную войну против Украины теперь ведут не только роSSийские СМИ.

Об этом он сказал во втором выпуске влога за рулем Tesla.

"Фейки, манипуляции, информационная война... Раньше это была война с роSSийскими средствами массовой информации, теперь это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то, что мы несколько раз собирались с представителями наших средств массовой информации. Некоторые из них не понимают, что они делают", - сказал он.

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Напомним, что 6 ноября Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты, который собирается решать, кто является журналистом, а кто нет.

В этот же день нардеп от "Слуги народа" Алексндр Ткаченко объявил, что его фракция готовит законопроект о СМИ, одни из положением которого будет "финансовый фэйр-плей". То есть медиа разрешат тратить не больше, чем они зарабатывают.

В этот же день министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что будет инициировать уголовную ответственность за манипуляции в СМИ.

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