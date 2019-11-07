Зеленский: информационная война раньше была с росСМИ, а теперь внутри Украины

"Некоторые из них не понимают, что они делают".

Президент Владимир Зеленский заявил, что информационную войну против Украины теперь ведут не только роSSийские СМИ .

Об этом он сказал во втором выпуске влога за рулем Tesla.

"Фейки, манипуляции, информационная война... Раньше это была война с роSSийскими средствами массовой информации, теперь это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то, что мы несколько раз собирались с представителями наших средств массовой информации. Некоторые из них не понимают, что они делают", - сказал он.

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Напомним, что 6 ноября Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты, который собирается решать, кто является журналистом, а кто нет.

В этот же день нардеп от "Слуги народа" Алексндр Ткаченко объявил, что его фракция готовит законопроект о СМИ , одни из положением которого будет "финансовый фэйр-плей". То есть медиа разрешат тратить не больше, чем они зарабатывают.