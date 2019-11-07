"С14" выиграла второй суд у "Громадського"

Суд признал неправоту журналистов, назвавших организацию "неонацистской".

"С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Лидеры С14 Сергей Мазур и Евгений Карась
Фото: LB.ua

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которое запрещает называть "С14" "неонацистской группой".

Об этом сообщило из здания суда издание "Ґрати".

Судебное разбирательство между "С14" и "Громадським" началось в июле 2018 года, иск "о защите чести, достоинства и деловой репутации" подал лидер "С14" Евгений Карась. Причиной стал твит англоязычной службы о задержании представителями С 14 бразильского наемника "ДНР" Лусварги от 4 мая 2018 года, в котором "С14" подписали как "неонацистская группа".

Организация указала, что такое обозначение вредит их деловой репутации.

"Позиция С14, что они не являются по своей деятельности, по характеру своей деятельности неонацистской группой. Они являются националистической группой, но ни в коем случае не неонацистской", - настаивал адвокат С14 Виктор Мороз на суде.

"Громадьске" в ответ заявило, что не допустило никаких нарушений. По мнению телеканала, журналисты реализовали право на оценочное суждение, а ранее организацию "С14" называли "неонацистской" западные издания, парламент Великобритании и эксперты по праворадикальным движениям.

Журналисты намерены продолжить судебное разбирательство в Верховном Суде.

"Мы возмущены этим решением, безусловно, мы и его будем обжаловать. Наш следующий этап - Верховный Суд. Это решение несет в себе огромную угрозу свободе слова в Украине, оно фактически запрещает журналистам давать политические характеристики, что недопустимо для европейской страны", - сказала шеф-редактор "Громадського" Ангелина Карякина.

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