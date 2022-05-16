РоSSийские военные во второй раз за день обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской области

РоSSийские оккупанты снова открыли огонь по приграничным населенным пунктам Черниговщины с территории РФ . Об этом сообщает оперативное командование "Север" в Facebook .

Согласно сообщению, около 12:00 наблюдатели зафиксировали еще один обстрел в сторону села Николаевка. Всего с 9:20 до 12:10 там было замечено примерно 30 взрывов.

Также около 12.20 со стороны РоSSии зафиксировали 7 взрывов ("приходов") в районе села Гремяч. По предварительной информации, "работал" вражеский миномет.

В "Севере" отметили, что потерь среди личного состава командования нет.

Напомним, сегодня захватчики уже обстреливали украинские пограничные населенные пункты на Сиверском направлении.

С 9:20 до 9:40 наблюдателями были зафиксированы 4 взрыва в сторону населенного пункта Шалыгино Сумской области и 20 взрывов в районе Николаевки Черниговской области.