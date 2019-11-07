Кабмин назначил нового главу Госгеонедр

Должность получил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний.

?Кабмин назначил нового главу Госгеонедр
Роман Опимах
Фото: Макс Требухов

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах назначен на вакантную должность главы Государственной службы геологии и недр.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.

До прихода в ассоциацию газодобывающих компаний Опимах был советником министра энергетики и угольной промышленности по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем соответствующего направления в Координационном центре по связям с Кабинетом министров.

В период с 2011 по 2014 год работал координатором реформы нефтегазовой отрасли в Координационном центре по внедрению экономических реформ.

До этого отвечал за международное сотрудничество на должности директора департамента инвестиций и развития в одной из частных строительных компаний, а в период с 2006 по 2010 год работал в Администрации Президента Украины, где отвечал за организацию мероприятий и координацию рабочих визитов президента Украины.

Напомним, что с мая 2017 года до марта 2019 года врио главы Госгеонедра был Олег Кирилюк. Потом его утвердили в должности, но уже в конце сентября 2019 года он был уволен.

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