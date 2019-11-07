Зеленский назначил главой Харьковской ОГА Кучера вместо Светличной
Сегодня президент представит его коллегам.
Президент Владимир Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вместо Юлии Светличной.
Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в Харьковскую область, передают "Українські Новини".
"Я обязательно представлю нового главу Харьковской ОГА", - сказал Зеленский в начале совещания по проблемным вопросам государственного концерна "Укроборонпром" и указал на Кучера.
Светличная занимала должность главы ОГА с октября 2016 года.
34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", который прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области. Ранее он был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" (о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Нацгвардии.
Теперь Рада должна будет досрочно прекратить депутатские полномочия Кучера и в десятидневный срок Центральная избирательная комиссия должна назначить промежуточные выборы в округе №179.
Выборы должны пройти в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования решения об их назначении. Таким образом, довыборы в 179-м округе смогут пройти не ранее конца января 2020 года.
Напомним, ранее Светличная подала декларацию о доходах как кандидат на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
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Политика
07.11.2019 12:44