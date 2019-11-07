Зеленский назначил главой Харьковской ОГА Кучера вместо Светличной

Сегодня президент представит его коллегам.

?Зеленский назначил главой Харьковской ОГА Кучера вместо Светличной
Алексей Кучер
Фото: Алексей Кучер/Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вместо Юлии Светличной.

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в Харьковскую область, передают "Українські Новини".

"Я обязательно представлю нового главу Харьковской ОГА", - сказал Зеленский в начале совещания по проблемным вопросам государственного концерна "Укроборонпром" и указал на Кучера.

Светличная занимала должность главы ОГА с октября 2016 года.

34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", который прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области. Ранее он был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" (о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Нацгвардии.

Теперь Рада должна будет досрочно прекратить депутатские полномочия Кучера и в десятидневный срок Центральная избирательная комиссия должна назначить промежуточные выборы в округе №179.

Выборы должны пройти в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования решения об их назначении. Таким образом, довыборы в 179-м округе смогут пройти не ранее конца января 2020 года.

Напомним, ранее Светличная подала декларацию о доходах как кандидат на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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