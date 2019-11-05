В проекте бюджета на 2020 год ожидаются существенные изменения, - Маркарова

Проект высоко оценили украинские международные партнеры.

В проекте бюджета на 2020 год ожидаются существенные изменения, - Маркарова
Фото: Макс Левин

Проект госбюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению ВР, будет существенно отличаться от документа, принятого Радой в первом чтении. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью "УП".

"Существенно. На это есть две причины: новый макропрогноз и новая законодательная база вместе с депутатскими предложениями. Это хороший и сбалансированный бюджет, который высоко оценили наши международные партнеры и в котором мы попытались отразить все приоритеты правительства", - подчеркнула Маркарова.

По ловам Маркаровой, за неполные два месяца работы ВР приняла много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита.

"Понятно, что все эти вещи будут имплементироваться в течение года, но все они в среднесрочной перспективе серьезно повлияют на экономический рост. Макропрогноз отреагирует на принятые решения не завтра. Это займет определенное время, однако не так много, как это бы заняло несколько лет назад" , - рассказала глава Минфина.

Ожидания международных финансовых учреждений по Украине положительные. "В последнем World economic outlook МВФ мы видим: несмотря на то, что глобальная экономика будет замедляться, МВФ и Всемирный банк улучшили свои макроэкономические прогнозы по Украине", - отметила Маркарова.

Напомним, 18 октября Рада приняла закон о госбюджете-2020 в первом чтении.

25 октября президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке проекта госбюджета ко второму чтению. Во фракции "Слуга народа" уверены, что бюджет на 2020 год будет принят в трех чтениях до 20 декабря.

3 ноября на заседании Кабмин одобрил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению.

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