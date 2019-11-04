Зеленский поменял главу Черкасской области и начальника облуправления СБУ

Предыдущий губернатор продержался всего три месяца.

Зеленский поменял главу Черкасской области и начальника облуправления СБУ
Фото: ck-oda.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового председателя Черкасской областной госадминистрации. Эту должность вместо Игоря Шевченко (он был губернатором всего три месяца) занял Роман Боднарь.

Также президент назначил нового главу черкасского областного управления Службы безопасности Украины - Юрия Погасия вместо Сергея Ходунова.

Об этом говорится в указах 797, 798, 800 и 801.Боднар - бывший сотрудник главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, участник боевых действий.

Как сообщает местное издание "Прочерк", представлять Боднара и Погасия приехал не сам Зеленский, а первый заместитель главы его офиса Сергей Трофимов.

Он сказал, что предыдущая встреча руководства государства и черкасского актива в этом зале была всего несколько месяцев назад. За это время удалось решить ряд поставленных тогда вопросов, в частности, отопления Смелы. В то же время черкасские дороги остались большой проблемой.

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