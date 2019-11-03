СБУ: Левин платил родным подозреваемых по делу Гандзюк за молчание

В Службе безопасности подтвердили, что заказчиков преступления против активистки было несколько.

СБУ: Левин платил родным подозреваемых по делу Гандзюк за молчание
Фото: facebook/Masi Nayyem

Родные подозреваемых по делу об убийстве Екатерины Гандзюк получали деньги за молчание по указанию Алексея Левина, которого подозревают в организации преступления против активистки и который сейчас находится в международном розыске.

Об этом во время круглого стола с журналистами сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает "Громадське".

По его словам, финансирование пока приостановлено. Также он не уточнил имел ли отношение к этому процессу Мангер.

"То, что финансировал Мангер непосредственно, доказательств не получено, а то, что средства поступали по команде Левина, такие доказательства есть", - сказал Маяков.

Ранее Владислав Мангер, которого считают вероятным заказчиком нападения на Екатерину Гандзюк, эту информацию опровергал.

Во время круглого стола Маяков также подтвердил, что заказчиков преступления против Гандзюк было несколько.

СБУ сейчас расследует пять производств связанных с убийством Гандзюк: относительно вероятных других заказчиков, пособников организаторов преступления, три производства относительно вероятных обстоятельств совершения преступления, то есть мотивов.

Кроме того, 30 октября Служба безопасности получила от ГПУ производство относительно халатности правоохранителей, а также их вероятного содействия и покрытия преступления.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

3 октября ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк.

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