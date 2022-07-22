"ЗСУ вже немає, опір зламано": окупанти на Донбасі поплатилися за довіру пропаганді

Фронтовик Кирило Сазонов про досвід боїв із орками під Лисичанськом.

"У них ротація раз на тиждень. Приходить нове поповнення з новими офіцерами. Це дуже видно, тому що змінюється тактика завжди. По-друге, вони шукають хитрі стежки, проходи через зеленку, яри. Тобто ті позиції, про які знали ті, хто був до них, вони шукають і знаходять вперше і радісно по них крадуться, думаючи, що ми їх не знаємо, а насправді вони вже п'яті йдуть цією стежкою - ми вже її знаємо, вона вже прострілена.

Першого дня вони кидаються на нас бадьоро, на повний зріст. Мабуть, їх відправляють на Лисичанськ і промивають мозок тим, що "ЗСУ вже немає, опір зламано і там залишилося три каліки, які майже не стріляють. І вони радісно натовпом біжать.

Ми їх зустрічаємо і виявляється, що нас не "три каліки" і стріляти ми вміємо, до місцевості звикли. І цей увесь радісний натовп з офіцерами розполовинено. Після цього тиждень до ротації залишки намагаються не вилазити та відверто бояться", - каже Кирило Сазонов.