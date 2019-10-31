Антикоррупционный суд отказался увеличить сумму залога для Гладковского

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда, который избрал для бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского меру пресечения в виде ареста и установил залог в размере 10,6 млн гривен.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"Меру пресечения оставили без изменений", - рассказал представитель ведомства.

САП настаивала на увеличении залога для Гладковского до 100 млн гривен.

Напомним, Гладковского задержали 17 октября перед вылетом в Брюссель, где он якобы планировал посетить автовыставку. Однако следствие считает, что Гладковский с семьей собирались бежать из страны из-за угрозы криминального расследования.

Ему вменяют использование служебного положения в интересах компании "Богдан моторс", которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана". Размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того, выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тыс. долларов в 2016-2018 годах.