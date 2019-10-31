Зеленский в ноябре посетит Литву

Замглавы ОП провел встречу с советником президента Литвы.

Зеленский в ноябре посетит Литву
Фото: Пресс-служба президента

Заместитель руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква провел встречу с главным внешнеполитическим советником президента Литовской Республики Астой Скайсгирите.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что Скайсгирите подтвердила решительную поддержку Литвой суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнула важность сохранения санкционного давления Европейского Союза на РоSSию.

Жовква выразил Литве благодарность за неизменную политическую поддержку, которую официальный Вильнюс предоставляет Украине, в частности в рамках ЕС и НАТО, а также за практическую помощь, прежде всего организацию реабилитации украинских военнослужащих.

"Особое внимание во время встречи было уделено обсуждению содержательного наполнения официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Литовскую Республику по приглашению Президента Гитанаса Науседы, который запланирован на ноябрь 2019 года, и проведению в его рамках очередного заседания Совета президентов Украины и Литвы", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Офис президента перепутал Литву и Латвию, освещая визит Зеленского.

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