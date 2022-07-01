Німеччина вимагає розблокувати російський транзит до Калінінградської області через Литву – Spiegel

Європейський Союз незабаром може зробити виняток зі своїх обмежувальних заходів, дозволивши Росії транзит підсанкційних товарів до її Калінінградської області через територію Литви, виконавши вимогу федерального уряду Німеччини. Про це пише Spiegel із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, наразі в Євросоюзі ведуться переговори, розпочаті на прохання ФРН, щодо розблокування російських перевезень у Калінінградську область, близько половини з яких наразі заборонені.

Як зазначається, питання того, чи підпадає транзитний шлях під обмеження ЄС обговорюється Литвою та Європейською комісією вже майже два тижні. Однак тепер Німеччина наполягає на знятті санкцій з цієї території, щоб уникнути ескалації з боку РФ .

Зважаючи на це, Брюссель може представити спеціальне роз’яснення до четвертого пакету санкцій, уточнивши зняття заборони на транзит низки товарів до Калінінградської області. Оскільки саме на ці обмеження посилається Литва, виступаючи проти надання дозволу Росії на перевезення своєю територією.

Проте наразі Європейський Союз не має домовленості щодо цього рішення з Вільнюсом, бо не хоче ставити в незручне положення країну.